Промо-комплект

Для игрового проекта по Warcraft, требуется сделать два макета для полиграфии и два баннера.

Макеты:

1. На основании картинки номер 1 (см. приложение к проекту) сделать макет плаката A3 в cdr и psd.

На плакате, разместить элементы из файла Описание.

2. На основании картинки номер 3 сделать макет флаера в cdr и psd.

На флаере, разместить элементы из файла Описание. Размер флаера в сантиметрах - 7x10

Баннеры:

1. Flash баннер, размер 468 на 120. На основании картинки номер один. Анимация плавно

спускается с кометы вверху на всадника, постепенно проступает название проекта (см. Описание)

, затем сроки проведения и затухает. Ссылка с баннера - на сайт проекта.

2. Статичный банер 100 на 100. На основании картинки два. На нем - название, сроки и сайт проекта.

Срок выполнения заказа до завтра, бюджет 30 USD. Заявки только в проект )