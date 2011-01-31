Нужна вёрстка каталога формата А4, 16 полос в программе Adobe InDesign. Состав каталога: примерно 1/3 - таблицы прайс-листов; примерно 1/3 - баннеры (картинки); и ещё примерно 1/3 - текстовая информация. ...
Промо-комплект
Для игрового проекта по Warcraft, требуется сделать два макета для полиграфии и два баннера.
Макеты:
1. На основании картинки номер 1 (см. приложение к проекту) сделать макет плаката A3 в cdr и psd.
На плакате, разместить элементы из файла Описание.
2. На основании картинки номер 3 сделать макет флаера в cdr и psd.
На флаере, разместить элементы из файла Описание. Размер флаера в сантиметрах - 7x10
Баннеры:
1. Flash баннер, размер 468 на 120. На основании картинки номер один. Анимация плавно
спускается с кометы вверху на всадника, постепенно проступает название проекта (см. Описание)
, затем сроки проведения и затухает. Ссылка с баннера - на сайт проекта.
2. Статичный банер 100 на 100. На основании картинки два. На нем - название, сроки и сайт проекта.
Срок выполнения заказа до завтра, бюджет 30 USD. Заявки только в проект )
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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