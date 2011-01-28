Верстка 2-х газет

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки168 просмотров

Нужен толковый верстальщик для верстки 2х номеров газет (по 4 полосы каждая).

Оригинал-макет есть. Ничего нового придумывать не надо, просто вставить текст/фото и сверстать.

Сроки - на сегодня.

Знание украинского языка (газеты на нем) и желательно Киев - для нал.рассчета.

Ваши предложения, господа.

14 лет назад
Garanti
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15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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