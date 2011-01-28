Верстка 2-х газет

Нужен толковый верстальщик для верстки 2х номеров газет (по 4 полосы каждая).

Оригинал-макет есть. Ничего нового придумывать не надо, просто вставить текст/фото и сверстать.

Сроки - на сегодня.

Знание украинского языка (газеты на нем) и желательно Киев - для нал.рассчета.

Ваши предложения, господа.