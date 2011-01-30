Требуются дизайнеры для верстки фотокниг. Рассматриваем кандидатов только с данными работами в портфолио. Указывайте цену и срок за верстку 1 фотокниги.
Доработать визитки
Здравствуйте,Есть готовые визитки (исходники имеются),джипеги в приложении.
Необходимо поменять:
1.телефон на лицевой части.
2. сделать их двухсторонними - на задней стороне просто как то стильно красиво написать перечень услуг.
и вставить лого нашего продукта !
Жду Ваших предложений
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