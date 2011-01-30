Доработать визитки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок160 просмотров

Здравствуйте,Есть готовые визитки (исходники имеются),джипеги в приложении.

Необходимо поменять:

1.телефон на лицевой части.

2. сделать их двухсторонними - на задней стороне просто как то стильно красиво написать перечень услуг.

и вставить лого нашего продукта !

Жду Ваших предложений

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
14 лет назад

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