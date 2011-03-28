Дизайн клубной карты (ночной клуб)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок361 просмотр

Необходимо разработать дизайн для пластиковой клубной карты для ночного клуба.

Требования:

Размер карты: 54мм x 86мм (Международный стандарт ISO 7810)

Цветность: 4+4

Вся информация на карте на английском языке, включая:

Логотип (см. в приложении)

Название клуба: Pleasure Club

Номер карты

Тип карты в иерархии карт: Membership Card

Магнитная полоска (опция)

Адрес клуба: 28, Leningradskaya St., Khabarovsk, Russia

Телефон: +7 (4212) 477777

Сайт: www.pleasure-club.ru

14 лет назад
Demidov
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Green-Art
Женя 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Спасибо! Все устроило в работе Евгения. Успехов!
Работа шла лаконично и конструктивно. Все устроило в работе с Евгением.

Заявки фрилансеров

Green-Art
Женя 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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