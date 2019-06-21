Выполнить 3д модель по чертежам в Autodesk Inventor

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Закрыт4 заявки283 просмотра

Добрый день. Необходимо выполнить 3д модель в Autodesk Inventor по чертежу. Оплата договорная. Срок выполнения 2 дня. 

6 лет назад
Chipi7777
Илья 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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