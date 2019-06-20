Добрый день! Необходимо создать 3d модель и 2d «развёртку» для последующей обработки на лазерном ЧПУ станке. На рисунке объект и размеры. Изделие будет собираться из плотного картона 0,5 мм. Больше подробностей, принцип сборки ...
3D моделирование подземных трубопроводов
Требуется создать 3D модель подземного трубопровода в 3DMax.
На трубопроводе предполагается отображение критических участков (коррозия, повреждения,...)
Концепция показана в приложенном файле.
На выходе должна быть модель пригодная для дальнейшего программирования.
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