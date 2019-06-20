3D моделирование подземных трубопроводов

Здравствуйте. Требуются услуги специалиста по персонажному 3D моделированию. Мне нужна только голова и часть шеи. Топологию, развертку и пр сделаю сам. Реалистичность нужна максимальная. На данный момент я просто хочу сориентироваться по ценам на ...