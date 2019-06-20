3D моделирование подземных трубопроводов

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Закрыт6 заявок311 просмотров

Требуется создать 3D модель подземного трубопровода в 3DMax.

На трубопроводе предполагается отображение критических участков (коррозия, повреждения,...)

Концепция показана в приложенном файле.

На выходе должна быть модель пригодная для дальнейшего программирования.

3ds Max
6 лет назад
sasha-free
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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