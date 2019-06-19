Создать 3d модель и 2d развёртку для последующей обработки на ЧПУ

Добрый день! Необходимо создать 3d модель и 2d «развёртку» для последующей обработки на лазерном ЧПУ станке. На рисунке объект и размеры. Изделие будет собираться

из плотного картона 0,5 мм.

Больше подробностей, принцип сборки готового изделия –кандидату лично.

Приветствуется опыт в данной теме и ссылки на портфолио.Прошу указать стоимость.