Требуется создать 3D модель подземного трубопровода в 3DMax. На трубопроводе предполагается отображение критических участков (коррозия, повреждения,...) Концепция показана в приложенном файле. На выходе должна быть модель пригодная для дальнейшего программирования.
AUTO Desk Cad. Отрисовка элементов дизайна.
Дизайн горного велосипеда.
В первую очередь необходимо создать уникальный дизайн вело-рам. После окончания работы над рамами, будут еще другие запчасти с элементами дизайна. Если есть предложения по поводу других приложений для отрисовки- пишите!"
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