ckpoint

Савелий Холод ckpoint

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать Листовку-Инструкцию (Как вкладыш в товар)

    Необходимо разработать яркую одностраничную листовку-инструкцию, которая будет использоваться в качестве вкладыша в товар. Заказчик предоставит фотографии и список текста для включения. Ожидается качественная верстка полиграфии, соответствующая современным стандартам дизайна.

    Дизайн листовок
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • AUTO Desk Cad. Отрисовка элементов дизайна.

    Дизайн горного велосипеда. В первую очередь необходимо создать уникальный дизайн вело-рам. После окончания работы над рамами, будут еще другие запчасти с элементами дизайна. Если есть предложения по поводу других приложений для отрисовки- пишите!"

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн визитки

    Логотип уже имеется. все что нужно, это вставить красиво всю информацию со всеми интервалами, отступами, "правильными" шрифтами, отцентровкой и нашим уже имеющимся логотипом.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт услуг Ckpoint

    Сайт услуг, помощь компаниям имеющим внешнюю экономическую деятельность. Услуги по аудиту предприятий,размещению и контролю исполнения заказов, контролю производственных процессов и т.д. Наиболее подходящие: https://www.chinainspectionservice.com/; http://lcmg.ru/services/foreign_trade/; https://asiainspector.ru/inspektirovanie-v-kitae;https://chinaexpro.ru; http://sapsan-logistics.ru/inspekcii-kitai Логотип и адрес уже имеются,  идею внешнего вида и желаемый функционал ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сделать Листовку-Инструкцию (Как вкладыш в товар)
Дизайн листовок
Всё прошло отлично!
Получили, что хотели после нескольких правок. Всегда на связи, все вопросы по доработке финального варианта сделали без проблем.
Ответный отзыв
DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Разработка отличительного шрифта + элементы дизайна.
Сотрудничество прошло более чем хорошо. Никаких проблем с оплатой, четкое задание. Рекомендую!
Все по делу, очень лаконично, кратко, достойно.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн визитки
Спасибо за заказ. Все понравилось. Всегда на связи, четкое ТЗ. Обращайтесь!
Визитки делались на английском и китайском языке но Сергей справился с поставленной задачей, на сколько это было возможно. Столкнулись с типичной проблемой донесения идеи и смысла письменного "тз" подрядчику....тут все зависит от умения клиента объяснить, чего он хочет, поэтому после нескольких пробных вариантов наконец нашли тот "баланс" который был так необходим. Хорошая работа, обращусь еще.
Ответный отзыв