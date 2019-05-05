Визитки делались на английском и китайском языке но Сергей справился с поставленной задачей, на сколько это было возможно. Столкнулись с типичной проблемой донесения идеи и смысла письменного "тз" подрядчику....тут все зависит от умения клиента объяснить, чего он хочет, поэтому после нескольких пробных вариантов наконец нашли тот "баланс" который был так необходим. Хорошая работа, обращусь еще.