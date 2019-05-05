Необходимо разработать яркую одностраничную листовку-инструкцию, которая будет использоваться в качестве вкладыша в товар. Заказчик предоставит фотографии и список текста для включения. Ожидается качественная верстка полиграфии, соответствующая современным стандартам дизайна.
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Дизайн горного велосипеда. В первую очередь необходимо создать уникальный дизайн вело-рам. После окончания работы над рамами, будут еще другие запчасти с элементами дизайна. Если есть предложения по поводу других приложений для отрисовки- пишите!"3D-графика3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать/подобрать узнаваемый шрифт(логотип- 1 слово "MERCURY"\ MRC) для бренда велосипедов и велосипедных запчастей, а так же некоторые элементы дизайна.Шрифты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Логотип уже имеется. все что нужно, это вставить красиво всю информацию со всеми интервалами, отступами, "правильными" шрифтами, отцентровкой и нашим уже имеющимся логотипом.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт услуг, помощь компаниям имеющим внешнюю экономическую деятельность. Услуги по аудиту предприятий,размещению и контролю исполнения заказов, контролю производственных процессов и т.д. Наиболее подходящие: https://www.chinainspectionservice.com/; http://lcmg.ru/services/foreign_trade/; https://asiainspector.ru/inspektirovanie-v-kitae;https://chinaexpro.ru; http://sapsan-logistics.ru/inspekcii-kitai Логотип и адрес уже имеются, идею внешнего вида и желаемый функционал ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад