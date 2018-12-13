Chipi7777

Илья Белозеров Chipi7777

 
38 летРоссия/Красногорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
MOlesya
Олеся 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Перевести чертежи из ПДФ в автокад
Было приятно сотрудничать с Ильей. Оплата прошла моментально. Обращайтесь!
Хоть проект был не большой, но Олеся проявила себя как компетентный специалист. После выбора ее исполнителем, незамедлительно приступила к работе, работу выполнила качественно + давала консультации по автокаду. Выполнила работу вдумчиво. В будущем надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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slavik1985
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Создание лендинга под товарку и последующее его корректировка
Спасибо за проект, трудности позади и надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Очень понравилось работать с Вячеславом. Весьма вежливый и коммуникабельный исполнитель. Работа была выполнена раньше назначенного срока. В процессе работы Вячеслав давал неоднократные консультации, что очень помогло поднять мой уровень. После завершения работы помог решить проблему с киберотакой сайта и блакировкой аккаунта. В процессе работы очень оперативно отвечал на вопросы и реагировал на просьбы. Для демонстрации и подтверждения его работы прикладываю ссылку на сайт выполнений Вячеславом http://avtoupgrade24.ru/pusk/. В дальнейшем проблема с поиском исполнителя на данный вид работы полностью закрыта, так как в будущем собираюсь работать только с ним.
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