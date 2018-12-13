Добрый день. Необходимо выполнить 3д модель в Autodesk Inventor по чертежу. Оплата договорная. Срок выполнения 2 дня.
- 3D-графика4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Добрый день! Неодходимо перевести чертежи из файлов ПДФ в автокад. Стоимость работы 1500, срок исполнения 2 дняЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить раздел проектной документации КМ. Перед проектированием выполнить расчеты нагрузок на металлоконструкцию и подобрать материал. В настоящее время есть аналог проектных решений, необходимо адаптировать под конкретную сейсмичность и требования заказчика. Работу можно разделить ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Не обходимо создать страничку в инстаграм для теста товара. А так же помочь с тестом, сделать продвижение товара. Тест провести до появления первых клиентов, с целью последующего закупа товара. Вести страничку месяц не ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходимо оформить сборки и деталировки в соответствии с требованиями СПДС. выполнить две развертки детали и сделать несколько правок в деталях. Есть исходники в автокаде и солид воркс. Работа не большая, но при благотворном сотрудничестве есть постоянная ...Чертежи и Схемы12 заявокЗакрыт5 лет назад
Планируется создать одностраничник Для продажи товара. Лендинг должен обладать высокой функциональностью в плане привлечения покупателей. Дизайн сайта готов, необходимо помочь с выбором хоста, который должен обеспечивать стабильную работа сайта и залить сайт на хост.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад