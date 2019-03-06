Создание странички в инстаграм для теста товара.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок212 просмотров
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Добрый день! Не обходимо создать страничку в инстаграм для теста товара. А так же помочь с тестом, сделать продвижение товара.  Тест провести до появления первых клиентов, с целью последующего закупа товара.  Вести страничку месяц не нужно, необходимо оформить ее как магазин и настроить таргет.

5 лет назад
Chipi7777
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад