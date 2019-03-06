Создание странички в инстаграм для теста товара.

Добрый день! Не обходимо создать страничку в инстаграм для теста товара. А так же помочь с тестом, сделать продвижение товара. Тест провести до появления первых клиентов, с целью последующего закупа товара. Вести страничку месяц не нужно, необходимо оформить ее как магазин и настроить таргет.