Реклама на всех платформах

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

У меня есть канал в Telegram по ставкам 

нам   нужно чтобы вы его разрекламировать через все платформы 

(Нужна качественная реклама)

Цена договорная ( отталкиваемся от ваших расценок) 

Нужны живые подписчики 

Срочно !

5 лет назад
Alooni
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад