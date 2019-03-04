Размещение постов в нашем аккаунте инстаграм

Добрый день! Нужна помощь в настройке таргетированной рекламы аккаунта в Инстаграм через кабинет ФБ. Сам хорошо разбираюсь в таргете ВК, но в ФБ испытываю сложности с правильным выбором цели для моей задачи, не совсем понимаю как происходит ...