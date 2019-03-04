Прошу сделать программу, которая будет автоматически сразу же комменти

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка139 просмотров
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Прошу сделать программу, которая будет автоматически сразу же комментировать новые посты в группе вк

5 лет назад
larik1990
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад