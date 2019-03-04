Продвижение страницы в Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок189 просмотров
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Требуется качественное продвижение страницы в instagram.  

Тематика – спорт/ большой теннис 

От исполнителя требуется: 

грамотное ведение страницы 

понимание особенностей сферы деятельности 

создание качественных постов!! 

постоянная коммуникация с заказчиком! 

обсуждение и составление планов публикаций

Контент предоставляем

5 лет назад
T_4_L
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад