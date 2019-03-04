Продвижение страницы в Инстаграм

Привет, тебе нужно на weblancer.net поставить задачу настроить Adwords в google и задачу раскрутить группу VK, точнее набрать юзеров. Задачи отдельные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественное продвижение страницы в instagram.
Тематика – спорт/ большой теннис
От исполнителя требуется:
грамотное ведение страницы
понимание особенностей сферы деятельности
создание качественных постов!!
постоянная коммуникация с заказчиком!
обсуждение и составление планов публикаций
Контент предоставляем
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется развить группу в ВКСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходима качественная настройка и последующее ведение рекламного аккаунта MyTarget для покупки трафика на сайт нишевого екоммерса России. На сегодняшний день у нас хорошо работает реклама в ФБ, поэтому хотели бы расширить это и на другие ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
С опытом. Желательно с мини-портфолио о результатах. Тематика: Фитнес. Контакты для связи, прошу указывать сразу.Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна накрутка подписчиков/лайков в Instagram Рассмотрю все варианты, в ЛС Нужны большие объемы В приоритете: качественные аккаунты(тем более, если РУ аудитория) и большая база С грамотными подрядчиками готовы работать на постоянной основеСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Провести аудит группы. Хочу что б группа была лучшая. ВАЖНО!!! Прежде чем соглашаться на задание посмотрите группу [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fseschelyabinsk]https://vk.com/seschelyabinsk[/url]Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Провести аудит группы. Хочу что б группа была лучшая. ВАЖНО!! Прежде чем соглашаться на задание посмотрите группу [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fses.sluzba]https://vk.com/ses.sluzba[/url]Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно раскачать инсту, привлечь новых клиентов, работы много ( в дальнейшем ведение и тому подобное)Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны качественные боты в Инстаграме. Обязательно аудитория Россия и Украина Должны быть активными – то есть, в определённое время лайкать посты (лайкнют нужный пост в заданное время), если возможно оставлять подготовленные комментарии (не обязательно). Буду проверять – соответствие ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно настроить таргетированную рекламу в Linkedin 1 Запустить таргетинг 2. Сделать и озвучить выводы по первой компании 3. Дать рекомендацииСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад