Раскрутить группу в контакте чтоб вылазила первой в списке

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок182 просмотра
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Привет, тебе нужно на weblancer.net поставить задачу настроить Adwords в google и задачу раскрутить группу VK, точнее набрать юзеров. Задачи отдельные.

5 лет назад
guest_15517041416641
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад