Добрый день! Нужна помощь в настройке таргетированной рекламы аккаунта в Инстаграм через кабинет ФБ. Сам хорошо разбираюсь в таргете ВК, но в ФБ испытываю сложности с правильным выбором цели для моей задачи, не совсем понимаю как происходит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дать рекламу на видео на ютубе, чтобы привлечь примерно 10 000 просмотров и были заказы с этого видео у нас + нужно продумать как их отследить (например промокод)
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