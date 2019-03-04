Нужно дать рекламу на видео на ютубе

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок136 просмотров
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Нужно дать рекламу на видео на ютубе, чтобы привлечь примерно 10 000 просмотров и были заказы с этого видео у нас + нужно продумать как их отследить (например промокод)

5 лет назад
vifilenko
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад