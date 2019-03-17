Моментальный автокомментатор новых постов группы вконтакте

Отличный заказчик — всем рекомендую к сотрудничеству! Практически постоянно был на связи, очень оперативно отвечал на все вопросы. Задание и все требования были изложены чётко и понятно, после завершения сразу же перевели оплату. Спасибо за интересный проект :)