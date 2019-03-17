Моментальный автокомментатор новых постов группы вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен2 заявки192 просмотра
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Моментальный автокомментатор новых постов группы вконтакте

5 лет назад
larik1990
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kkmoskalenko
22 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$75
5 дней
Очень хороший специалист, сделал всё быстро и качественно. Рекомендую...
Отличный заказчик — всем рекомендую к сотрудничеству! Практически постоянно был на связи, очень оперативно отвечал на все вопросы. Задание и все требования были изложены чётко и понятно, после завершения сразу же перевели оплату. Спасибо за интересный проект :)