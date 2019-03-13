Помощь в настройке таргетинга на аккаунт инстаграм через ФБ

Добрый день!

Нужна помощь в настройке таргетированной рекламы аккаунта в Инстаграм через кабинет ФБ.

Сам хорошо разбираюсь в таргете ВК, но в ФБ испытываю сложности с правильным выбором цели для моей задачи, не совсем понимаю как происходит пополнение и списание с баланса, какой лучше формат объявления в моей ситуации и другие подобные вопросы.

ФБ привязал, РК создал. Нужно глянуть сказать что так, что не так, как запускать и пополнять.

Тематика аккаунта: Профессиональный юмор + полезная информация для бухгалтеров

Соответственно ЦА - бухгалтеры

В приоритете при выборе исполнителя бюджет на данную задачу.