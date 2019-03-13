Помощь в настройке таргетинга на аккаунт инстаграм через ФБ

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен11 заявок148 просмотров
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Добрый день!

Нужна помощь в настройке таргетированной рекламы аккаунта в Инстаграм через кабинет ФБ.

Сам хорошо разбираюсь в таргете ВК, но в ФБ испытываю сложности с правильным выбором цели для моей задачи, не совсем понимаю как происходит пополнение и списание с баланса, какой лучше формат объявления в моей ситуации и другие подобные вопросы.

ФБ привязал, РК создал. Нужно глянуть сказать что так, что не так, как запускать и пополнять.

Тематика аккаунта: Профессиональный юмор + полезная информация для бухгалтеров

Соответственно ЦА - бухгалтеры

В приоритете при выборе исполнителя бюджет на данную задачу.

5 лет назад
ishimov
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$45
2 дня
Валерий очень адекватный и отзывчивый специалист, что сейчас встречается всё реже) Сначала вникает в поставленную задачу и думает над ее решением, а уже потом озвучивает свои условия и чем конкретно он сможет помочь. Спасибо за консультацию и помощь в настройке РК. Будем продолжать сотрудничать! Рекомендую!
Очень приятный в общении заказчик, всем рекомендую !