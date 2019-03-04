Поиск таргетолога

$45
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок165 просмотров
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Необходимо 2 таргетолога 

Настроить facebook на лендинг через конверсии + установить пиксель на сайт. Сделать 3 портрёта ЦА + 9 уникальных объявлений под каждую ЦА. Ведение 30 дней 

Обязательно: 

-Опыт работы не менее 2х лет 

-Наличие кейсов обязательно (от 5) 

5 лет назад
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Алексей 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад