SMM Media Buyer

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок509 просмотров
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В маркетинг-агентство полного цикла ищем менеджера на удаденную работу по закупке рекламных площадей в Instagram, YouTube, Telegram, Facebook

Что для нас важно: 

-Понимание специфики платформ Instagram, YouTube, Telegram, Facebook 

-Понимание SMM и Digital Marketing 

-Знание или желание освоить инструменты веб-аналитики -

-Навыки работы с Google документами и таблицами

Задачи: 

-Поиск групп/пабликов/блогов 

-Анализ маркетинговых показателей 

-Переговоры о сотрудничестве 

-Заключение выгодных соглашений 

-Выкуп на длительный период рекламных мест 

-Оценка и анализ результатов размещений 

-Составление отчетов

График работы: Пн-Пт

Есть возможность частичной (4-5 часов в день) и полной занятости ( 8 часовой рабочий день)

ЗП: Ставка + бонусы (размер ставки определяется после собеседования)

5 лет назад
EkaterinaSMM1
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад