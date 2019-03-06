SMM Media Buyer

Нужен smm для раскрутки студии красоты
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В маркетинг-агентство полного цикла ищем менеджера на удаденную работу по закупке рекламных площадей в Instagram, YouTube, Telegram, Facebook
Что для нас важно:
-Понимание специфики платформ Instagram, YouTube, Telegram, Facebook
-Понимание SMM и Digital Marketing
-Знание или желание освоить инструменты веб-аналитики -
-Навыки работы с Google документами и таблицами
Задачи:
-Поиск групп/пабликов/блогов
-Анализ маркетинговых показателей
-Переговоры о сотрудничестве
-Заключение выгодных соглашений
-Выкуп на длительный период рекламных мест
-Оценка и анализ результатов размещений
-Составление отчетов
График работы: Пн-Пт
Есть возможность частичной (4-5 часов в день) и полной занятости ( 8 часовой рабочий день)
ЗП: Ставка + бонусы (размер ставки определяется после собеседования)
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