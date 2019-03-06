Необходимо органично расставлять ссылки с разных форумов. Строгое соблюдение требований - см. файл. Оплата - 60 руб. за 1 ссылку.
Создание РК в Facebook Ads – поиск водителей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
- Ищем человека который уже настраивал РК именно на поиск водителей (исполнителей) для такси и пассажироперевозки.
- Таргентинг - города Европы.
- Сейчас обычная публикация в тематичных группах дает очень хороший отклик, но хотелось бы автоматизировать процесс.
- В ответ пришлите пожалуйста статистику по похожей РК.
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