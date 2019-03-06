Создание РК в Facebook Ads – поиск водителей

$100
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок185 просмотров
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Здравствуйте.

  • Ищем человека который уже настраивал РК именно на поиск водителей (исполнителей) для такси и пассажироперевозки.
  • Таргентинг - города Европы.
  • Сейчас обычная публикация в тематичных группах дает очень хороший отклик, но хотелось бы автоматизировать процесс.
  • В ответ пришлите пожалуйста статистику по похожей РК.
5 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад