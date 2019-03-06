Ведение бизнес-акканута в Инстаграм. №1

Задачи:

1. 1 месяц вести личную страницу бизнесвуман.

2. Привлечь женщин с достатком для бизнес-целей ( для фотосессий )

2. Набрать живые лайки, подписки , комментарии.

Оставляйте в заявках ответы на вопросы:

1. Cколько будет стоить ведение акаунта в месяц

2. Каким образом вы будете их набирать?

3. Можем ли составить договор c вами гарантирующий нам все это ?

Спасибо за внимание.

Чтобы убедиться ,что вы все это прочитали напишите наверху

( Прочитал/Прочитала )