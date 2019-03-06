СРОЧНО ДО 13 ЧИСЛА (чем раньше, тем лучше) 1. Cделать футаж с армянскими орнаментами ( 6 шт по 10 сек ) 1. Напишите стоимость и сроки ( стоимость одного футажа ) 2. Прикрепите похожие работы из портфолио Креатив с вашей стороны ...