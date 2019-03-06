СРОЧНО ДО 13 ЧИСЛА (чем раньше, тем лучше) 1. Cделать футаж с армянскими орнаментами ( 6 шт по 10 сек ) 1. Напишите стоимость и сроки ( стоимость одного футажа ) 2. Прикрепите похожие работы из портфолио Креатив с вашей стороны ...
- Анимация3 заявкиЗакрыт4 года назад
CРОЧНО Нужно отрекламировать сайт в Гугле Вот этот сайт: [url=https://xn-----dlccfgkobbgfh3bfcdfbamca4arh1a.xn--p1ai/]https://xn-----dlccfgkobbgfh3bfcdfbamca4arh1a.xn--p1ai/ Предлагайте ваши цены. [/url]Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
[b]CРОЧНО[/b] Нужно отрекламировать сайт через INSTAGRAM ( без аккаунта ) Вот этот сайт: [url=https://xn-----dlccfgkobbgfh3bfcdfbamca4arh1a.xn--p1ai/]https://xn-----dlccfgkobbgfh3bfcdfbamca4arh1a.xn--p1ai/ Предлагайте ваши цены. [/url]Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт4 года назад
Выберу исполнителя с наименьшей ценой и желательно отзывами. СРОЧНО! ТЗ отправлю в личку выбранному исполнителю.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Пишите стоимость ,сроки 1,5 дня!. тз отправлю исполнителю Выберу исполнителя с указанным сроком и наименьшей стоимостью!3D-графиканет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно быстро и качественно! Пишите те кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можетСайты «под ключ»27 заявокЗакрыт5 лет назад
Пишите стоимость и сроки. Выберем исполнителя с адекватной ценой и быстрыми сроками.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задачи: 1. 1 месяц вести личную страницу бизнесвуман. 2. Привлечь женщин с достатком для бизнес-целей ( для фотосессий ) 2. Набрать живые лайки, подписки , комментарии. Оставляйте в заявках ответы на вопросы: 1. Cколько будет стоить ведение акаунта в месяц 2. ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
1000 ЖИВЫХ подписчиков на YouTube Пишите адекватную стоимостьСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
1000 Живых подписчиков на YouTube Пишите адекватную стоимостьСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Набрать 100.000 ЖИВЫХ подписчиков в ИНСТАГРАМ ! Возможно ли? Cколько будет стоить? Накручивать перекручивать НЕЛЬЗЯ!Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Пишите сроки - стоимость и прикрепляйте примеры работ. Желательно писать адекватную стоимость.Анимация11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно придумать и нарисовать логотип для бургерной . Цветовое решение : красный, синий, желто- оранжевый. Название “Residence” Стоимость работы 1000 рублейЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт5 лет назад