arstopman

Арсен Симонян arstopman

 
26 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
5 лет назад
1000 Живых подписчиков на YouTube
Отличный заказчик!Спасибо Арсену за проект! Сотрудничеством доволен, все на высшем уровне! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Задание выполнено на 100%. Спасибо большое, Александр. Будем снова обращаться !
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