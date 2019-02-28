Заставка 15 сек в 3D для YOUTUBE канала!

Надо Сделать заставку для канала Ютуб о семейных покатушках на квадроциклах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите сроки - стоимость и прикрепляйте примеры работ.
Желательно писать адекватную стоимость.
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