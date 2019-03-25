Набор баннеров для процессоров

Здравствуйте уважаемый исполнитель мне нужно создать мини аниме с такой графикой и таким движком-сотрите с 1:30 минуты https://www.youtube.com/watch?v=BVZ7l3w29V8 У меня есть T3 нарисованное на листочках бумаги.Единственное что вам нужно это нарисовать то что меня устроит ...