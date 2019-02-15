Нужна анимированная открытка (живая открытка)

Необходимо СРОЧНО сделать поздравительную анимацию к 23 февраля

Например здесь: renderforest

Возможно вы делаете где-то еще.

Если понимаете что к 23 февраля не успеете - все равно пишите. Праздники еще есть - нам пригодится.

Оплата: по договоренности. пишите свои цифры (понятия не имею сколько стоит)

Срок: сегодня-завтра. Четверг - пятница должно быть готово. Может быть то нереально успеть? - укажите плз сроки за которые это возможно сделать. Воспользуемся на следующий праздник.

Герой ролика: В идеале, свой персонаж с логотипа. Дизанер отрисует. Может быть так нельзя сделать - тот же вопорс к вам как это сделать?

Длительность: около 30 сек. Ну до минут думаю. Будет круто если будут идеи и сценарии.

Обязательно укажитите:

1. возможные сроки

2. цена вопроса ориентировочно

3. в 2д или в 3д сможете сделать анимацию

4. было бы здорово увидеть примеры работ