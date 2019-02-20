Реализация крутой видео анимации для шапки сайта

Всем доброго времени суток!

Нужно создать крутую анимацию / видео для шапки сайта, размер видео в 4к.

Что нужно отобразить, ключевой элемент - это некая планета (не существующая) но дико красивая, в центре экрана.

Сначала у нас идет прогрузка страницы - для этого тоже нужна анимация, затем появляется эта планета, собирается по кусочкам или что-то такое, затем на ней появляется наш текст, и по итогу идет какая-то небольшая анимация цикличная, но красивая.

Для реализации задачи, необходимые знание: After Effects, Cinema 4D

Подробное обсуждение с кандидатом.

Пишите свою цену и сроки!!

Пример работы, что мы хотим увидеть:

https://dribbble.com/shots/6046865-Bluecore-Website-Animation

https://www.dropbox.com/s/st0eo8bilgbp5ba/BlueCore-HQ.mp4?dl=0