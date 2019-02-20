Срочно нужно создать небольшую гиф анимацию на фотошопе

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Добавить анимации на баннер.
Заголовок "Английский за 3 месяца" - эффект пульсирования
Текст "Эффективный метод обучения" должен смениться на другой текст (добавить анимацию плавного fadeIn и fadeOut)
Иконка трубки - анимация трубки при звонке.
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