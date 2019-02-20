Анимационный ролик на 2 минуты с историей о реализованном проекте

Необходимо СРОЧНО сделать поздравительную анимацию к 23 февраля Например здесь: renderforest Возможно вы делаете где-то еще. Если понимаете что к 23 февраля не успеете - все равно пишите. Праздники еще есть - нам пригодится. [b]Оплата:[/b] по договоренности. пишите свои ...