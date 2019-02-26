Аниматор

АнимацияЗакрыт4 заявки198 просмотров
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Нужен хороший аниматор который свободен или в ближайшие дни освободится

Ищется исполнитель долгосрочный и ответственный, связь желательно с помощь. скайпа

Опишите сразу какую програму для анимации используете

Требования к работе будут высоки, по этому от вас терпеливость и работа, 2 часа работы в день не принимаю, минимум 8, оплата может быть почасово. Анимировать будем в основном 3-д персонажа, делать надо как живого а не как робота.

5 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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