Сделать анимацию дизайна

АнимацияЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Здравствуйте, коллеги!

нужно сделать анимацию дизайна и записать в gif (или видео) формате для dribble и ИГ

ТЗ

Первый экран выглядит так, (ссылка на анимацию)

след кадр выглядит так. 

Клик на English version и загружается 1й экран главной страницы

И когда первый экран загрузился хочется еще какую нибудь ВАУ анимацию на заднем плане.

Ссылку на оригинал макетов в figma дам исполнителю.

Ссылку на логотип в svg тоже дам. Что касается логотипа, хотелось бы посмотреть его в таком же цвете, как логотип hoff 

Пишите Ваши предложения и цены!

5 лет назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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