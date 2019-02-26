Здравствуйте, коллеги!

нужно сделать анимацию дизайна и записать в gif (или видео) формате для dribble и ИГ

ТЗ

Первый экран выглядит так, (ссылка на анимацию)

след кадр выглядит так.

Клик на English version и загружается 1й экран главной страницы

И когда первый экран загрузился хочется еще какую нибудь ВАУ анимацию на заднем плане.

Ссылку на оригинал макетов в figma дам исполнителю.

Ссылку на логотип в svg тоже дам. Что касается логотипа, хотелось бы посмотреть его в таком же цвете, как логотип hoff

Пишите Ваши предложения и цены!