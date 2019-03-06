1000 живых подписчиков INSTAGRAM

Нужна программа или бот в телеграме для сбора всех ID кто комментировал или лайкал пост instagram. Важно, что необходим сбор всех комментариев, а не только последних 14. Если под постом 4тыс комментариев - они все ...
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1000 ЖИВЫХ подписчиков на YouTube
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