Настройка таргетированной рекламы в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен9 заявок195 просмотров
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Нужно создать рекламный аккаунт Facebook, привязать к нему Instagram и запустить рекламу.

5 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AndreyRav
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Андрей постоянно на связи, сделал даже чуть больше чем договаривались. Рекомендую!
спасибо за проект