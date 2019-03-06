Парсинг по комментариям и лайкам в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок146 просмотров
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Нужна программа или бот в телеграме  для сбора всех ID кто комментировал или лайкал пост instagram. Важно, что необходим сбор всех комментариев, а не только последних 14. Если под постом 4тыс комментариев - они все нужны.

На входе - ссылка на пост (например, https://www.instagram.com/p/Bam4GiVn8qw/?taken-by=beyonce)

На выходе в .txt -  id_коментирующего/того кто лайкнул пост, в столбик 

5 лет назад
fisherm
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад