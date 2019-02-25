Оформление чертежей конструкторской документации

Здравствуйте! Необходимо красиво отрисовать схему в svg (см. приложения) по имеющимся прототипам в xls на выходе svg фаил у которого зоны контенеров polygon будут иметь параметр data-num равный названию объекта, как в файле. Пример: (data-num="SNGU 220 502 ...
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Необходимо оформить сборки и деталировки в соответствии с требованиями СПДС. выполнить две развертки детали и сделать несколько правок в деталях. Есть исходники в автокаде и солид воркс. Работа не большая, но при благотворном сотрудничестве есть постоянная необходимость в проектировании 3д моделей и выполнении конструкторской документации. Условия оплаты. Возможен аванс в размере 30 % остальное после выполнения всей работы.
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