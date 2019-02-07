Нужно сделать схему для автоматизации производства

Имеется эскиз кухонного гарнитура – верхний ярус шкафов и нижний ярус шкафов.По данному эскизу (предоставлю исполнителю) – нужно сделать рабочие чертежи всех изделий, всей конструкции, поэлементно. Чертежи нужны для закупки материала и дальнейшей распиловки составных элементов. Материал ...
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Необходимо предоставить идею и описать схему по автоматизации производственного процесса изготовления анкера трубчатого-фрикционного (АТФ) схему автоматизации выполнить в компасе. НЕ НУЖНО прорабатывать каждый узел. Показать и описать ОБЩИЙ принцип будет достаточно. В приложение задание
Задачи:
1. Передаточный механизм профиля с приемного стола на узел формирования кольца.
2. Механизм формирования кольца на анкере.
3. Передаточный механизм с узла формирования кольца на комплекс приварки кольца.
4. Комплекс автоматизированной приварки кольца.
5. Передаточный механизм с комплекса сварки в зону укладки готовой продукции
6. Механизм укладки готовой продукции в кассету перед упаковкой.
Выполнить 2 пункта будет достаточно. Спрашивайте, если нужна дополнительная информация
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