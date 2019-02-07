Нужно сделать схему для автоматизации производства

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка239 просмотров
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Необходимо предоставить идею и описать схему по автоматизации производственного процесса изготовления анкера трубчатого-фрикционного (АТФ) схему автоматизации выполнить в компасе. НЕ НУЖНО прорабатывать каждый узел. Показать и описать ОБЩИЙ принцип будет достаточно. В приложение задание 

Задачи: 

1. Передаточный механизм профиля с приемного стола на узел формирования кольца. 

2. Механизм формирования кольца на анкере. 

3. Передаточный механизм с узла формирования кольца на комплекс приварки кольца. 

4. Комплекс автоматизированной приварки кольца. 

5. Передаточный механизм с комплекса сварки в зону укладки готовой продукции 

6. Механизм укладки готовой продукции в кассету перед упаковкой. 

Выполнить 2 пункта будет достаточно. Спрашивайте, если нужна дополнительная информация

5 лет назад
guest_15506770811752
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад