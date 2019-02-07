Нужно сделать схему для автоматизации производства

Ищется срочно человек, способный перенести рисунок дорожек двусторонних печатных плат с фото на файл для последующей печати на фотобумаге. По факту из рис.1 нужно создать макет рис.2 с сохранением заданного масштаба в рис.2 при распечатке. Всего три ...