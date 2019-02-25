Создать красивые схемы расположения складских боксов

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка260 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо красиво отрисовать схему в svg (см. приложения) по имеющимся прототипам в xls 

на выходе svg фаил у которого зоны контенеров polygon будут иметь параметр data-num равный названию объекта, как в файле. Пример: (data-num="SNGU 220 502 8"). После оплаты необходимо будет передать исходники

Всего 18 схем как на примере.

5 лет назад
Alexiy2
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад