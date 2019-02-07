Нужен дизайн и проекты для деревянной продукции такие как качели,беседки,скамейки
Создание 3D модели и чертежей прототипов оборудования (Inventor)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется прототип оборудования - Прицепной ворошитель буртов. Фото прилагаются
Есть размеры деталей данного оборудования (стальная рама из листового и трубного металлопроката). Необходимо сделать 3D-модель в Autodesk Inventor или Solid Works и рабочие чертежи.
- Похожие заказы
- Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо предоставить идею и описать схему по автоматизации производственного процесса изготовления анкера трубчатого-фрикционного (АТФ) схему автоматизации выполнить в компасе. [b]НЕ НУЖНО[/b] прорабатывать каждый узел. Показать и описать [b]ОБЩИЙ[/b] принцип будет достаточно. В приложение задание Задачи: 1. Передаточный ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Имеется эскиз кухонного гарнитура – верхний ярус шкафов и нижний ярус шкафов.По данному эскизу (предоставлю исполнителю) – нужно сделать рабочие чертежи всех изделий, всей конструкции, поэлементно. Чертежи нужны для закупки материала и дальнейшей распиловки составных элементов. Материал ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать схему гидросистемы по техзаданию заказчика с выдачей покупной ведомости.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Спасайте - горим...Чертеж элементарный нужен в базисе с последующей деталировкой и присадкой. Наш чертежник завис в Гоа и совсем видимо перебрал - блаженный !((... заказ горит . Очень нужно сделать все до утра завтра. Далее ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть фотографии предыдущей модели, размеры. Нужно сделать чертеж новой модели с учетом корректировок, предложить конструкторские решения для некоторых деталей. Заказ срочный, приступить надо прямо сейчас.Чертежи и Схемы26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать проект для (строителей) строительства киоска с Завертонами. Размеры 3х5 метров. Два боковых окна для приема заказов от водителей. Шаблон прилагаю. Цветовая палитра как на шаблоне/черном варианте/можете предложить свой вариант. Coffee BROЧертежи и Схемы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Работаю быстро и недорогоЧертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищется срочно человек, способный перенести рисунок дорожек двусторонних печатных плат с фото на файл для последующей печати на фотобумаге. По факту из рис.1 нужно создать макет рис.2 с сохранением заданного масштаба в рис.2 при распечатке. Всего три ...Чертежи и Схемы14 заявокЗакрыт5 лет назад
более детальная информация по запросу эскизы также отправлю на почту необходимо сделать отливочную форму для 3д принтераЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад