Создание 3D модели и чертежей прототипов оборудования (Inventor)

Чертежи и СхемыЗакрыт14 заявок364 просмотра
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Имеется прототип оборудования - Прицепной ворошитель буртов. Фото прилагаются

Есть размеры деталей данного оборудования (стальная рама из листового и трубного металлопроката). Необходимо сделать 3D-модель в Autodesk Inventor или Solid Works и рабочие чертежи.

5 лет назад
mariageorgieva
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад