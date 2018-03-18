mariageorgieva

Имеется прототип оборудования - Прицепной ворошитель буртов. Фото прилагаются Есть размеры деталей данного оборудования (стальная рама из листового и трубного металлопроката). Необходимо сделать 3D-модель в Autodesk Inventor или Solid Works и ...
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- Чертежи и Схемы14 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется прототип оборудования - Колесный ворошитель буртов. Фото прилагаются Необходимо обмерить данное оборудование (находится на складе нашей компании по адресу Солнечногорский р-н, дер. Берсеневка – нужно будет туда съездить ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеются три прототипа оборудования: Самоходный ворошитель буртов Прицепной ворошитель буртов Шланговый транспортировщик Фото прилагаются Необходимо обмерить данное оборудование (находится на складе нашей компании по адресу Солнечногорский р-н, дер. ...Машиностроение2 заявкиЗакрыт7 лет назад