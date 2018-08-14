Создание 3D модели и чертежей прототипов оборудования (Inventor)

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Закрыт4 заявки365 просмотров

Имеется прототип оборудования - Колесный ворошитель буртов. Фото прилагаются 

Необходимо обмерить данное оборудование (находится на складе нашей

компании по адресу Солнечногорский р-н, дер. Берсеневка – нужно будет

туда съездить и провести замеры), сделать 3D-модель в Autodesk Inventor и

рабочие чертежи. 

Нам очень важны сроки – снять размеры нужно максимально быстро, оборудование в ближайшее время уезжает к клиенту. 

Исполнители только из Москвы и МО.

7 лет назад
mariageorgieva
Мария 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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