Создание 3D модели и чертежей прототипов оборудования (Inventor)

Имеется прототип оборудования - Колесный ворошитель буртов. Фото прилагаются

Необходимо обмерить данное оборудование (находится на складе нашей

компании по адресу Солнечногорский р-н, дер. Берсеневка – нужно будет

туда съездить и провести замеры), сделать 3D-модель в Autodesk Inventor и

рабочие чертежи.

Нам очень важны сроки – снять размеры нужно максимально быстро, оборудование в ближайшее время уезжает к клиенту.

Исполнители только из Москвы и МО.