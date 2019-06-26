3D модели для игры Mount & Blade Bannerlord

Есть девайс, который нужно красиво упаковать, есть идеи упаковок с референсами и описанием материалов. Пока 100% знаем, как реализовать один, обсуждаем ещё два. Все нужно будет визуализировать в 3D для предложения заказчику. На сейчас задача ...