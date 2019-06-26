3D модели для игры Mount & Blade Bannerlord

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок229 просмотров

Нужно создать 11 уникальных моделей брони в стиле "Игры престолов" для игры Mount & Blade Bannerlord.

Цена $30-40 за каждую модель, в зависимости от сложности.

Документ с визуальными примерами вышлю в личку.

6 лет назад
vortex13
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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