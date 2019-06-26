Нужно доработать 3д модели согласно их 2д концептам, чтобы они соответствовали их 3д ожиданию. Пункты не соответствия постарались выявить и подробно расписали детально. Волосы у моделей используются XGen (не полигоны). ...
3D модели для игры Mount & Blade Bannerlord
Нужно создать 11 уникальных моделей брони в стиле "Игры престолов" для игры Mount & Blade Bannerlord.
Цена $30-40 за каждую модель, в зависимости от сложности.
Документ с визуальными примерами вышлю в личку.
Заявки фрилансеров
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