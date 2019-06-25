3Dвизуализация коробок с последующей подготовкой макета в производство

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок383 просмотра

Есть девайс, который нужно красиво упаковать, есть идеи упаковок с референсами и описанием материалов. Пока 100% знаем, как реализовать один, обсуждаем ещё два. Все нужно будет визуализировать в 3D для предложения заказчику. На сейчас задача "нарисовать" тот, что уже согласовали.

Референс и фото девайса, который будет вкладываться, во вложении. Размер коробки 12см х 12см Х 5см высота. Материалы: бамбук, прозрачный акрил. В референсе изделие вертикальное на ножках, нам не надо, у нас как коробочка грубо говоря. Прилагаю вектор листа клевера - может, по акрилу сверху гравировка, как лого производителя. Если есть предложения по улучшению формы и т.д. - приветствуются.

6 лет назад
ELITE_EXPOPRINT
Елена Туревич 
41 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

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