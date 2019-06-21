Нужно доработать 3д модели согласно их 2д концептам, чтобы они соответствовали их 3д ожиданию. Пункты не соответствия постарались выявить и подробно расписали детально. Волосы у моделей используются XGen (не полигоны). ...
Собрать сцену и сделать простое линейное движение объектов
Есть готовые модели . Нужно их собрать в одну сцену и придать движение в 3D Max , около 30 моделей объединить.
Движение - это просто каретка едет по балке/рельсу - вот и все (ну и еще пару таких же движений).
Сделать как будто бы частицы/песок сыпятся ( по спирали вниз) из каретки.
Сделать процесс сборки устройства из деталей (10 деталей), простое движении по прямой.
Сделать рендер из последовательностей jpg (я потом сам в видео соберу): 1280x720
Обязательные требования:Мощный комп (у нас очень тяжелая изначальная сцена)
3D Max (>2017) , можно родным mental ray (он быстрее всех рендерит, качества для нашей задачи достаточно)
размер: 1280x720 последовательность jpg
примерно 60 сек
Прикрепите свои примеры по Анимации/Движения
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