Собрать сцену и сделать простое линейное движение объектов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки285 просмотров

Есть готовые модели . Нужно их собрать в одну сцену и придать движение в 3D Max , около 30 моделей объединить. 

Движение - это просто каретка едет по балке/рельсу - вот и все (ну и еще пару таких же движений). 

Сделать как будто бы частицы/песок сыпятся ( по спирали вниз) из каретки. 

Сделать процесс сборки устройства из деталей (10 деталей), простое движении по прямой.

Сделать рендер из последовательностей jpg (я потом сам в видео соберу): 1280x720 

Обязательные требования:Мощный комп (у нас очень тяжелая изначальная сцена) 

3D Max (>2017) , можно родным mental ray (он быстрее всех рендерит, качества для нашей задачи достаточно) 

размер: 1280x720 последовательность jpg 

примерно 60 сек 

Прикрепите свои примеры по Анимации/Движения

3ds Max
6 лет назад
trednaka
Нелли 
34 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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