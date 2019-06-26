Визуализация бара на крыше

Нам нужно получить несколько визуализаций для зон на крыше дома:

1. Зона бара. Там стоит барная стойка, стулья, сзади стоит большой стеллаж с бутылками, винный шкаф, холодильник, рядом стоит какое-то техническое сооружение. Сверху над баром крыша-пергола.

2. Вокруг бара стоит уличная мебель. Вокруг нее стоит зелень в горшках. В углу стоит небольшая сцена с микрофоном. Если можно будет добавить людей - отлично, если нет, то тоже нормально.

3. Зона гриля. Люди готовят мясо на гриле, рядом тоже уличная мебель. И вид на город через прозрачное ограждение.

4. Зона релакс. Там стоят лежаки для загара, беседки с диванчиками, и на стене тропический душ. Просто большая душевая лейка без кабинки, чтобы сразу в купальнике стоять под душем.

главное показать функционал зон и то, что это происходит на крыше.

Я смогу показать расстановку мебели и похожие картинки как мебель/элементы бара должны выглядеть. Нужно собрать все это в красивую 3D картинку. Всего будет нужно 5-6 изображений.