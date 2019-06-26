Нужно доработать 3д модели согласно их 2д концептам, чтобы они соответствовали их 3д ожиданию. Пункты не соответствия постарались выявить и подробно расписали детально. Волосы у моделей используются XGen (не полигоны). ...
Собрать фотографию из частей фото + 3D модели в формате step/stl
Требуется сделать картинку с прозрачным фоном по аналогии с картинкой «ПРИМЕР».
Что имеем:
1. Фотографию платы с разных сторон (на картинке показать сторону с кнопками их 12 штук), обратную сторону можно показать как на фото с примером или любым другим способом. На лицевой стороне в районе болта есть надпись MSLK…. Заменить на логотип компании белым цветом. Детализацию можно убавить – это не столь принципиально.
2. Есть модель корпуса в STEP/STL формате. Разобрать ее на составляющие и поставить на картинке аналогично примеру. Добиться фотографического качества. Корпус в финальной версии должен быть матовым так как окрашивается лаком с эффектом soft-touth.
Фотографии, логотипы и модели отправим исполнителю. Бюджет ваш, сроки тоже – укажите в ответе на заявку.
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