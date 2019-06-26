Собрать фотографию из частей фото + 3D модели в формате step/stl

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок356 просмотров

Требуется сделать картинку с прозрачным фоном по аналогии с картинкой «ПРИМЕР». 

Что имеем: 

1. Фотографию платы с разных сторон (на картинке показать сторону с кнопками их 12 штук), обратную сторону можно показать как на фото с примером или любым другим способом. На лицевой стороне в районе болта есть надпись MSLK…. Заменить на логотип компании белым цветом. Детализацию можно убавить – это не столь принципиально.  

2. Есть модель корпуса в STEP/STL формате. Разобрать ее на составляющие и поставить на картинке аналогично примеру. Добиться фотографического качества. Корпус в финальной версии должен быть матовым так как окрашивается лаком с эффектом soft-touth.  

Фотографии, логотипы и модели отправим исполнителю. Бюджет ваш, сроки тоже – укажите в ответе на заявку.  

6 лет назад
aegis-sec
Сергей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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