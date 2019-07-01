Нужно изготовить модель и выполнить интерьерные рендеры 5 планировок по 1 рендеру в 3\4 1 рендер однокомнатной (40м2) 4 рендера 2х двушек (45 и 56 м2) 10 рендеров 2х трешек (57 ...
3D-графика10 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно изготовить модель и выполнить интерьерные рендеры 5 планировок по 1 рендеру в 3\4 1 рендер однокомнатной (40м2) 4 рендера 2х двушек (45 и 56 м2) 10 рендеров 2х трешек (57 ...
Нужно сделать визуализацию 3х планировок (1, 2х и 3х комнатных квартир) с мебелью. Формат jpeg 1920x1080. Срок 2.07.