Нужно доработать 3д модели согласно их 2д концептам, чтобы они соответствовали их 3д ожиданию. Пункты не соответствия постарались выявить и подробно расписали детально. Волосы у моделей используются XGen (не полигоны). ...
Разработка стойки и шильдов, металл, пластик
Есть заказ на изменение конструкции напольной стойки для образцов искусственного камня и шильдов, которые на камень крепятся. То, что было и хотим изменить, прилагаю. Так же прилагаю референсы того, в какую сторону будем думать. Задача: получив детальный бриф и референсы с предложениями как их доработать/изменить, нарисовать схему и 3D визуализацию изделия (2-3 предложения по напольной стойке) + на основе предложенных образцов шильдов и возможных видов изготовления (силикон, пвх, металл), сделать визуализацию новых. Сейчас мне нужна стоимость на этот этап, чтобы согласовать и перейти к заказу. Дальше, после выбора варианта, нужны будут детальные макеты в производство, но это будет отдельный проект и заказ.
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