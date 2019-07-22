Разработка стойки и шильдов, металл, пластик

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок388 просмотров

Есть заказ на изменение конструкции напольной стойки для образцов искусственного камня и шильдов, которые на камень крепятся. То, что было и хотим изменить, прилагаю. Так же прилагаю референсы того, в какую сторону будем думать. Задача: получив детальный бриф и референсы с предложениями как их доработать/изменить, нарисовать схему и 3D визуализацию изделия (2-3 предложения по напольной стойке) + на основе предложенных образцов шильдов и возможных видов изготовления (силикон, пвх, металл), сделать визуализацию новых. Сейчас мне нужна стоимость на этот этап, чтобы согласовать и перейти к заказу. Дальше, после выбора варианта, нужны будут детальные макеты в производство, но это будет отдельный проект и заказ.

6 лет назад
ELITE_EXPOPRINT
Елена Туревич 
41 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zelenyuk_A
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
10 дней
Escrow
Отличный исполнитель, вникает в задачу, предлагает свои варианты и очень детально прорабатывает варианты заказчика. С удовольствием обращусь ещё раз. По нашей вине из-за длительных обсуждений не смогла довести этот заказ с этим исполнителем, но закрываю и рассчитаюсь с благодарностью .
Сотрудничество вызывало исключительно положительные эмоции: порядочный заказчик, Елена, всецело поддерживала в разработке, оперативно контактировала, шла навстречу в поисках компромиссов. Требования были чёткими, а замечания справедливыми. К большому сожалению, ограниченность во времени ввиду заранее согласованных планов не дала возможности финализировать проект, но я очень благодарен за опыт и возможность прикоснуться к разработке! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем! Всего наилучшего!

Заявки фрилансеров

Zelenyuk_A
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад