Сдеалть 3д видео

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок248 просмотров

Нужно создать 3д рельефное видение, с демонстрацией различных слоев почвы и движения внири слоев

6 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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