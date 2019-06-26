Симуляция аэродинам./ветровых нагрузок для несложного объекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Всем привет.  Есть несложный объект - пляжный складной зонт,  3D модель есть в виде mesh  сетки и твердотельной модели. Увидеть ее можно здесь https://a360.co/2NfE6e7

Нужно определить/рассчитать макс. ветровую нагрузку на

  • опрокидывание (падение зонта на землю)
  • деформацию
  • полное разрушение
Сделать можно в любой CFD/CAE программе, желательно в ﻿Autodesk CFD
6 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

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