Симуляция аэродинам./ветровых нагрузок для несложного объекта

Всем привет. Есть несложный объект - пляжный складной зонт, 3D модель есть в виде mesh сетки и твердотельной модели. Увидеть ее можно здесь https://a360.co/2NfE6e7

Нужно определить/рассчитать макс. ветровую нагрузку на

опрокидывание (падение зонта на землю)

деформацию

полное разрушение

Сделать можно в любой CFD/CAE программе, желательно в ﻿Autodesk CFD